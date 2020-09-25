İlimizin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan #Elma nın hasat sezonun başlaması ve hasat sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için, 07.04.2020 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu komisyon kararları ve Sayın Valimiz Ömer Seymenoğlu ’nun talimatları doğrultusunda #Covid19 tedbirleri kapsamında mevsimlik tarım işçilerimize ve soğuk hava depolarımıza yönelik denetimler, İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından aralıksız devam etmektedir.Tarım işçilerinin özellikle #maske - #sosyalmesafe - #temizlik kuralları ve diğer kurallara uyulması konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılarak, bu zorlu süreçte gıdaya erişim ve gıda arzında kesinti yaşanmaması için çalışmalarımız aralıksız sürdürülecektir.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü,