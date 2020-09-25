Dünyada bir ilk! Gerçek virüs kullanacaklar (25 Eylül 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)

25 Eylül 2020 Cuma ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.





TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte 113 bin 317 test yapıldı,1721 kişiye tanı konuldu



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin son 24 saatteki koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 113 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 1721 kişiye hastalık tanısı konuldu. 74 kişi ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1573 oldu.





MGK’DAN DOĞU AKDENİZ MESAJI

Doğu Akdeniz'de taviz yok

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yayımlanan MGK Bildirisinde Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirildi.



KOBANİ OLAYLARI OPERASYONU

2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturmada 82 kişi için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında Nazmi Gür, Altan Tan, Emine Ayna, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve Sırrı Süreyya Önder de bulunuyor.



YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SEVİNDİREN RAKAMLAR

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimde Türkiye ortalamasını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1. sınıfların okula gönderilme oranının çok yüksek olduğunu açıkladı. Selçuk “Bu kadarını beklemiyorduk. Türkiye ortalaması %70'lerin üzerinde. Bazı bölgelerde %90'ların üzerinde” ifadelerini kullandı.



DÜNYADA BİR İLK

İngiltere aşı çalışmalarında gönüllülere gerçek virüs enjekte edecek

İngiltere, koronavirüse karşı denenen aşılar için gönüllülere gerçek virüs enfekte edeceğini duyurdu. İngiltere dünyada bunu deneyen ilk ülke olacak.



MERKEZ BANKASI TERS KÖŞE YAPTI

Merkez Bankası politika faizin yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti. Karar sonrası dolar ve euro tarafında 15'er kuruşluk sert geri çekilme oldu.



İBB’DEN BİR ZAM DAHA

İstanbul'da servislere yüzde 11,50 oranında zam teklifi kabul edildi



İstanbul'da öğrenci ve personel servislerinde yüzde 11,50 oranında zam teklifi UKOME toplantısında kabul edildi.



GALATASARAY EVİNDE TURLADI

Galatasaray, Hajduk Split'i sahasında 2-0 yenerek tur atladı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i sahasında 2-0 yenerek tur atladı. Play-off turunda Galatasaray’ın rakibi ise Rangers oldu.



BEŞİKTAŞ AVRUPA’YA VEDA ETTİ

Beşiktaş, Rio Ave'ye yenilerek UEFA'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme karşılaşmasında Rio Ave ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, penaltılar sonucunda Rio Ave'ye yenilerek Avrupa'ya veda etti.



FUTBOLDA GÖRÜLMEMİŞ OLAY

Futbolculara koronaya yakalanan Al Hilal, turnuvadan diskalifiye edildi

17 kişinin corona virüs vakasına yakalandığı Al Hilal takımı, AFC Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Al Ahli maçına oynatabileceği oyuncusu olmadığı için 9 kişi 2 yedek çıkmak istemesi nedeniyle turnuvadan diskalifiye edildi.