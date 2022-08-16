Geçmiş dönemlerde olduğu gibi 2022-2023 Eğitim-Öğretim dönemi için de eğitim yatırımları aralıksız devam ediyor. Haziran ayında başlayan yaz tatilinin ardından 19 okulda güçlendirme işlemleri devam ederken inşaatları devam eden 9 yeni okuldan 3’nün geçici kabul işlemleri yapılarak yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerle buluşacak. 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi için Isparta’da yeni yapım okullar, güçlendirme, tadilat ve bakım çalışmaları için 600 milyon lira ödenek ayrılmış durumda.Vali Aydın Baruş il merkezinde tadilat işlemleri devam eden ve yapımı tamamlanan okullarda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve okul idarecilerinden bilgi aldı. Vali Baruş, güçlendirme çalışmaları devam eden Nazmi Toker Ortaokulu, Süleyman Demirel Fen Lisesi, IYAŞ Selçuklu Ortaokulu ile yapımları yeni tamamlanan 4 derslikli Kızılay Anaokulu ve 16 derslikli Şehit Hasan Hüseyin Gül Ortaokulu’ndaki çalışmaları yerinde görerek yüklenici firma yetkilileriyle görüştü.