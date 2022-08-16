Isparta Çünür meydanında Çünür Mahallesi sakinlerinin bağışlarıyla Aşure Yemeği verildi.14 Ağustos Pazar günü tertip edilen programa İl Müftüsü Vekili Seyit Böğet, Çünür Mahallesi Muhtarı Musa Hasan Derebek, Alevi Dedesi İbrahim Özdemir, misafirler ve Çünür mahalle sakinleri katıldı.İkram edilen yemek öncesinde, ahirete göçen mahalle sakinlerinin ruhlarına ithafen Mevlid-i Şerif okundu ve Mekke Kur’an Kursu hafızları tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Program mehter takımı gösterisi ve ilahilerin söylemesiyle devam etti.Söz konusu etkinlikte konuşan İl Müftüsü Vekili Seyit Böğet; ‘’Mevlid-i Şerif ve Aşure Yemeği etkinliğine maddi, manevi katkıda bulunan Çünür Mahalle Muhtarı Musa Hasan Derebek’e, Alevi Dedesi İbrahim Özdemir’e ve güzel bir program düzenledikleri için Çünür Mahallesi sakinlerine çok teşekkür ederim"’ dedi.