Isparta'da Okul Sporları Basketbol Yarı Final Müsabakaları Heyecanı!

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2022-2023 faaliyet programı kapsamında düzenlenecek Türkiye Okul Sporları Basketbol Genç-A Kız-Erkek Yarı Final müsabakalarına ev sahipliği yapacak. 23-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan müsabakalar, 6 Mart Spor Salonu ve Işıkkent Spor Salonu'nda oynanacak.

Yarı final müsabakalarına Antalya, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Manisa, Bursa illerinden toplamda 16 takım ve 192 sporcu katılacak. Isparta Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen teknik toplantı ile hazırlıklar başladı.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, müsabakalara ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm Isparta halkını müsabakaları izlemeye davet etti. Heyecan dolu mücadelelerin yaşanacağı bu organizasyon, Isparta'nın spor ve gençlik potansiyelini bir kez daha ön plana çıkaracak.



Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Okul Sporları Basketbol Yarı Final Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapacak!