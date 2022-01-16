3600 ile maaşlara 1.311 TL zam müjdesi

Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 30.5'lik zam, 3600 ek göstergede formülü değiştirdi. 35 yıllık hizmeti olan öğretmen ve polis emeklisinin son zamla 5.941 liraya çıkan maaşı 1311 lira daha artacak.

Memurun merakla beklediği 3600 ek göstergede çalışmalar hızlanırken, memur ve memur emeklisine son yapılan yüzde 30.5'lik zamla ek göstergenin getirdiği kazanç daha da artacak. Yeni zamla birlikte halen 25 yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli aylığı 1.157 TL, hizmet süresi 35 yıl olanlarınki ise 1.311 TL artacak. 30 yıl hizmeti olan öğretmen, polis ve din görevlileri 3600 ek gösterge kapsamına girdiklerinde emekli aylıkları 1.234 TL artarak 6 bin 826 TL'ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 8 bin 204 TL'ye çıkacak. 30 yıllık hemşirenin ise emekli aylığı 1.391 TL artarak yine 6 bin 826 TL olacak.

ŞU ANDA NE ALIYORLAR?

HAZİRANDA MECLİS'TE

İKRAMİYE NE KADAR YÜKSELİR?

SSK VE BAĞ-KUR AYLIKLARI RESMİ TATİLDE DE ÖDENECEK

EK ZAMMA RÖTAR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hafta sonu yaptığı açıklamada çalışmayı bakanlık olarak tamamladıklarını belirterek, çalışmayı ilk aşamada sendikalarla, ardından da Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi diğer kamu kuruluşlarıyla müzakere edeceklerini duyurmuştu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK ve Bağ-Kur aylık ödemelerinin, resmi tatil veya hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödeneceğini bildirdi. Yeni düzenlemeye ilişkin yapılan açıklamada,denildi.Diğer taraftan TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün yasalaşması planlanan memur maaşlarına yüzde 2.5 ilave zam yapılmasına ve en düşük emekli aylığının 2500 liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri yarım kaldı. Kanun teklifinin görüşmelerine gelecek hafta devam edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, teklifin gecikme ihtimaline karşı bu ayki ödemelerin ilave zam olmadan yüzde 27.9 üzerinden hesaplanması konusunda hazırlık yapılması için daha önceden talimat verdiği öğrenildi. Maaşlar bugün yüzde 27.9 zamlı olarak ödenecek.KAYNAK: AKŞAM