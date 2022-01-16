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Haber: Formül değişti maaşlarda 1.311 TL zam...

Haber: Formül değişti maaşlarda 1.311 TL zam...
ISPARTA
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3600 ile maaşlara 1.311 TL zam müjdesi

Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 30.5'lik zam, 3600 ek göstergede formülü değiştirdi. 35 yıllık hizmeti olan öğretmen ve polis emeklisinin son zamla 5.941 liraya çıkan maaşı 1311 lira daha artacak.

 Memurun merakla beklediği 3600 ek göstergede çalışmalar hızlanırken, memur ve memur emeklisine son yapılan yüzde 30.5'lik zamla ek göstergenin getirdiği kazanç daha da artacak. Yeni zamla birlikte halen 25 yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli aylığı 1.157 TL, hizmet süresi 35 yıl olanlarınki ise 1.311 TL artacak. 30 yıl hizmeti olan öğretmen, polis ve din görevlileri 3600 ek gösterge kapsamına girdiklerinde emekli aylıkları 1.234 TL artarak 6 bin 826 TL'ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 8 bin 204 TL'ye çıkacak. 30 yıllık hemşirenin ise emekli aylığı 1.391 TL artarak yine 6 bin 826 TL olacak.


ŞU ANDA NE ALIYORLAR?
Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yeni zamla birlikte 30 yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi öğretmen, polis ve din görevlilerinin emekli aylığı 5 bin 592 TL, 2200 ek göstergeye tabi hemşirelerin ise 5 bin 435 TL düzeyinde. Otuz yıllık hizmeti bulunanlar için bir yıllık hizmet karşılığı ödenen ikramiye tutarı ise 3000 ek göstergeli memurlarda 6 bin 721, 2200 ek göstergeli memurlarda ise 6 bin 533 TL. Halen 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatipler 3000 ek göstergeye tabiler. Hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabi bulunuyorlar.

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HAZİRANDA MECLİS'TE
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hafta sonu yaptığı açıklamada çalışmayı bakanlık olarak tamamladıklarını belirterek, çalışmayı ilk aşamada sendikalarla, ardından da Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi diğer kamu kuruluşlarıyla müzakere edeceklerini duyurmuştu. Bilgin bu süreçlerin ardından yasayı en geç mayıs-haziran ayında Meclis'e intikal ettirileceğini belirtmişti.

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İKRAMİYE NE KADAR YÜKSELİR?
Ek göstergedeki artış emeklilik ikramiyesini de artıracak. Artış tutarı, 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlilerinde 37.1 bin lira, 30 yıl hizmeti bulunanlarda 44.5 bin lira, 35 yıl hizmeti bulunanlarda ise 51.9 bin lira olacak. Hemşirelerin emekli ikramiyesi ise 25 yıl hizmeti olanlarda 41.8 bin lira, 30 yıl hizmeti olanlarda 50.1 bin lira, 35 yıl hizmeti bulunanlarda ise 58.5 bin lira artacak. 3600 ek gösterge hayata geçtiğinde, geçmişte emekli olanlar ile ölen emeklilerden dolayı ölüm aylığı alanlar da yararlanacak.

SSK VE BAĞ-KUR AYLIKLARI RESMİ TATİLDE DE ÖDENECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK ve Bağ-Kur aylık ödemelerinin, resmi tatil veya hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödeneceğini bildirdi. Yeni düzenlemeye ilişkin yapılan açıklamada, "SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemeler, cumartesi gününe rastlaması halinde cuma, pazara rastlaması halinde ise pazartesi ödenmekteydi. Resmi tatil olan 23 Nisan ve 19 Mayıs günlerine rastlayan ödemeler de yine bir sonraki gün ya da bir önceki gün ödenmekteydi" denildi.

EK ZAMMA RÖTAR
Diğer taraftan TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün yasalaşması planlanan memur maaşlarına yüzde 2.5 ilave zam yapılmasına ve en düşük emekli aylığının 2500 liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri yarım kaldı. Kanun teklifinin görüşmelerine gelecek hafta devam edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, teklifin gecikme ihtimaline karşı bu ayki ödemelerin ilave zam olmadan yüzde 27.9 üzerinden hesaplanması konusunda hazırlık yapılması için daha önceden talimat verdiği öğrenildi. Maaşlar bugün yüzde 27.9 zamlı olarak ödenecek.

KAYNAK: AKŞAM
 
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