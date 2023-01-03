Isparta'da 3 öğretmenin, soluk borusuna kaçan simit nedeniyle nefessiz kalan zihinsel engelli öğrenciye Heimlich manevrası uygulaması güvenlik kamerasına yansıdı.



Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Okulu 11'inci sınıf öğrencisi Murat Bitiktaş'ın, ders arasında yediği simit parçası boğazına takıldı. Durumu fark eden temizlik görevlileri, sırtına vurarak yardım etmeye çalıştı. Nefes almakta güçlük çeken öğrenciyi fark eden 3 öğretmen, sırasıyla Heimlich manevrası uyguladı.



Okula çağrılan sağlık görevlilerince Isparta Şehir Hastanesine götürülen ve burada boğazındaki simit parçası çıkarılan Bitiktaş'ın, yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.



Öte yandan öğretmenlerin öğrenciye yaptıkları ilk yardım uygulaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü İhsan Arıcı, öğrencinin nefessiz kaldığını gören öğretmenlerin ilk yardımda bulunduğunu söyledi.



Bir yandan da sağlık ekiplerine haber verdiklerini anlatan Arıcı, "Öğretmenlerimiz ilk yardımda bulunmasaydı belki öğrencimiz ölecekti. Şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur." diye konuştu.