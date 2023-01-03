İŞKUR Isparta İl Müdürü Mustafa Höke, kentte bu sene 10 bin kişiye iş imkanı sağladıklarını bildirdi.Höke, yaptığı açıklamada, 2021'e göre işsizlik oranında düşüş olduğunu, bu sene sonu itibarıyla İŞKUR İl Müdürlüğüne kayıtlı iş arayan sayısının 16 bin 902 olduğunu söyledi.

Geçen sene 17 bin 500 civarında işsiz kaydı olduğunu hatırlatan Höke, kentte en çok lise mezunlarının işsiz olduğunu ifade etti.

Höke, 2022 sonu itibarıyla yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlandığını belirterek, iş başı eğitim programı kapsamında 400 iş yeriyle işbirliği yaptıklarını sözlerine ekledi