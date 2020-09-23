MİLLİ EĞİTİM BAKANIMIZ SAYIN ZİYA SELÇUK’UN “TENEFFÜSLER 40 DAKİKA” SÖZÜNE DESTEK

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un pandemi nedeniyle okullarından uzak kalan öğrencilere okulların ilk günü, ilk teneffüsün 40 dakika olacağı sözünü vermesiyle başlayan kampanyada ilimizdeki öğrenciler için de birçok hediye geldi. Hediyeler şube müdürlerimiz Necla Bozhüyük, Osman Tekin ve kurum personelimiz tarafından okullara dağıtıldı. Öğrencilerimiz, ilk teneffüslerini Gümüşhane’den gelen pestil köme, Burdur’dan gelen ceviz ezmesi, Amasya’dan gelen elma, Kastamonu’dan gelen çekme helva, Niğde’ den gelen gazoz, Rize’den gelen çay ve Rize enişte lokumu, Osmaniye’den gelen fıstık, Kocaeli’nden gelen pişmaniye ve Ankara’dan gelen bal ve turşu ile yaptılar.Öğrencilerimize ilk teneffüslerinde hediyeleriyle eşlik eden belediyelerimize çok teşekkür ediyoruz.Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Ömer Yılmaz