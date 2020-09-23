Yüz Yüze Eğitim, Anasınıfı ve İlkokul 1'inci Sınıflarda Başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından beri kapalı olan okullar, alınan tedbirler çerçevesinde kapılarını anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için açtı. Bugün ikinci gün heyecanını yaşayan minik öğrencilerin sevincine Vali Ömer Seymenoğlu da ortak oldu. Mesaisine okul ziyaretleriyle başlayan Vali Seymenoğlu maske, mesafe ve temizlik önlemleri başta olmak üzere öğrencilerin sağlığıyla ilgili her türlü önlemin sıkı bir şekilde alındığı okullarda öğrencilerle bir araya gelerek yeni eğitim döneminin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.Vali Seymenoğlu; okullarına kavuşan öğrencileri mesafe kurallarına göre ders yaptıkları sınıflarında ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Okul heyecanını öğrencilerle paylaşan Vali Seymenoğlu öğrencilere maske, mesafe ve temizlik konularında bilgilendirmede bulundu, bahçede yine mesafe kuralına uygun oynan oyunlarına eşlik etti. Ziyaret ettiği okullarda idareci ve öğretmenlerden ise Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen eğitim öğretim kurallarına azami dikkat edilmesini isteyerek çocukların ve öğretmenlerin sağlığı için kurallardan asla taviz verilmemesi talimatı verdi.21-25 Eylül arasındaki günleri kapsayan ilk hafta gerçekleştirilecek uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde yapılıyor. Uyum eğitimleri okul öncesi eğitim kurumlarında 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, ilkokul 1'inci sınıflarda ise 30'ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10'ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlandı.