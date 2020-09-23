AÇIKLAMA ŞÖYLE;
''Seçim vaatlerimiz arasında olan spor projelerimizi hayata geçiriyoruz. Gayretli çalışmalarımız neticesinde ISPARTA'MIZA 32 MİLYON TL değerinde spor yatırımları İçin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile protokolümüzü imzaladık.
- Sporcu yetiştirme merkezi
- Kapalı yüzme havuzu
- Kapalı spor salonu
- Açık spor sahaları
- 16 mahalleye semt spor tesisi
- 3 adet gençlik merkezi
- İMKB endüstri meslek lisesine kapalı spor salonu
- Sidre mahallesi Şehit Burhan Açıkkol Ortaokuluna kapalı spor salonu
- Emre mahallesine UEFA standartlarında stadyum