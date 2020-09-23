ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN SPOR YATIRIMLARINI AÇIKLADI

Sporcu yetiştirme merkezi

Kapalı yüzme havuzu

Kapalı spor salonu

Açık spor sahaları

16 mahalleye semt spor tesisi

3 adet gençlik merkezi

İMKB endüstri meslek lisesine kapalı spor salonu

Sidre mahallesi Şehit Burhan Açıkkol Ortaokuluna kapalı spor salonu

Emre mahallesine UEFA standartlarında stadyum

''Seçim vaatlerimiz arasında olan spor projelerimizi hayata geçiriyoruz. Gayretli çalışmalarımız neticesinde ISPARTA'MIZA 32 MİLYON TL değerinde spor yatırımları İçin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile protokolümüzü imzaladık.Şehrimize ve gençlerimize hayırlı olsun.''