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ISPARTA'YA 32 MİLYONLUK SPOR YATIRIMI

ISPARTA'YA 32 MİLYONLUK SPOR YATIRIMI
ISPARTA
G.Tarihi: 22.09.2020 23:17
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN SPOR YATIRIMLARINI AÇIKLADI

AÇIKLAMA ŞÖYLE;

''Seçim vaatlerimiz arasında olan spor projelerimizi hayata geçiriyoruz. Gayretli çalışmalarımız neticesinde ISPARTA'MIZA 32 MİLYON TL değerinde spor yatırımları İçin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile protokolümüzü imzaladık.
  • Sporcu yetiştirme merkezi
  •  Kapalı yüzme havuzu
  • Kapalı spor salonu
  •  Açık spor sahaları
  •  16 mahalleye semt spor tesisi
  •  3 adet gençlik merkezi
  •  İMKB endüstri meslek lisesine kapalı spor salonu
  •  Sidre mahallesi Şehit Burhan Açıkkol Ortaokuluna kapalı spor salonu
  •  Emre mahallesine UEFA standartlarında stadyum
Şehrimize ve gençlerimize hayırlı olsun.''











 
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