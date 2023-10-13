Isparta'da Öğrencilere Mobil Trafik Eğitimi

Aldıkları eğitimi hazırlanan özel parkurdaki araçlarla uyguladılar.İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde öğrencilerin trafik bilincinin artırılmasına yönelik başlatılan proje kapsamında mobil trafik eğitim tırı Isparta'ya geldi.15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında kurulan parkurda jandarma ve emniyet ekiplerince öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı olarak trafik bilinci anlatıldı.Birçok farklı okuldan gelen öğrenciler önce mobil trafik eğitim tırında jandarma ekiplerinden bilgi aldı.Öğrenciler aldıkları bilgileri daha sonra jandarma ve emniyet ekipleri eşliğinde valilik önünde kurulan parkurdaki özel araçlarla uyguladı.Jandarma ekipleri son olarak emniyet kemerinin önemine de dikkat çekti.Hazırlanan simülasyon da trafik kazası sırasında takılı olan bir kemerin hayat kurtardığına vurgu yapıldı.Öğrenciler mobil trafik eğitim tırına yoğun ilgi gösterdi.İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bir proje kapsamında, Isparta'da öğrencilere trafik bilinci eğitimi verildi. Mobil trafik eğitim tırı, Isparta'ya getirildi ve öğrencilere trafik eğitimi verildi.Eğitim, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan özel bir parkurda gerçekleştirildi. Eğitim, öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı trafik bilinci anlatmayı hedefledi. Öğrenciler, mobil trafik eğitim tırında jandarma ekiplerinden trafik bilgisi aldılar.Ardından, öğrenciler jandarma ve emniyet ekiplerinin eşliğinde, valilik önünde kurulan parkurdaki özel araçlarla trafik kurallarını uygulamalı olarak deneyimlediler. Özellikle emniyet kemerinin önemine vurgu yapılırken, trafik kazalarında takılı olan emniyet kemerinin hayat kurtarıcı etkisi öğrencilere anlatıldı.Öğrenciler, mobil trafik eğitim tırına yoğun ilgi gösterdiler. Bu tür eğitimler, trafik bilincinin artırılması ve trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.