"Isparta Spor, Galibiyet Serisini Uşak deplasmanında Sürdürmeyi Hedefliyor

Türkiye Futbol Federasyonu 2. lig kırmızı grupta ilimizi temsil eden Isparta Spor, hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda yoluna dolu dizgin devam ediyor.Likteki son 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Isparta Spor, Türkiye Kupası'nda da Sincan Belediye Sporu 1-0 mağlup ederek adını üçüncü tura yazdırdı.Temsilcimiz Isparta Spor hafta sonuysa deplasmanda Uşak sporla karşı karşıya gelecek.14 Ekim Cumartesi günü, Uşak 1 Eylül Stadyumunda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü ise saat 15.30'da çalacak.Teknik Direktör Hakan Karaca yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Yeşilpembeliler bu maçtan da galibiyetle ayrılmaya hedefliyor.Son 3 lig maçında hanesine 9 puan yazdıran temsilcimiz Isparta Spor,YENİUşak spor maçından da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.14 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi Isparta Spor, Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik kırmızı grupta 15 puanla 3. sırada yer alıyor.Yeşilpembelilerin rakibi Uşak sporsa grupta 4 puanla son sırada bulunuyor.Isparta Spor bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldığı takdirde zirveye göz kırpacak.Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta Isparta'yı temsil eden Isparta Spor, son üç maçta aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor. Aynı başarıyı Türkiye Kupası'nda da sürdüren takım, Sincan Belediye Spor'u 1-0 mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.Maç sunucusunun coşkulu anonslarıyla:Bu başarılı serinin devamı için temsilcimiz Isparta Spor, hafta sonunda Uşak Spor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç, 14 Ekim Cumartesi günü Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda saat 15.30'da başlayacak.Teknik direktör Hakan Karaca'nın liderliğinde hazırlıklarını sürdüren Yeşilpembeliler, bu maçtan da galip ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.Son üç lig maçında toplamda 9 puan kazanan Isparta Spor, şu anda Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Rakipleri Uşak Spor ise grup sıralamasında 4 puanla son sırayı paylaşıyor. Isparta Spor, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılırsa zirveye bir adım daha yaklaşacak.