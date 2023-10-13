Gençleri Hedef Alıyorlar dedi

Dolandırıcılar hedeflerine ulaşmak için her fırsatı değerlendiriyorlar.Senaryoyu üniversite öğrencileri üzerine yazarak onları hedef alıyorlar.Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kalan öğrenciler de burs arayışına girdiler.İnternet üzerinden çeşitli yerlere burs başvurusunda bulunan öğrenciler için dolandırıcılar da harekete geçti.Sahte burs başvurusu siteleri açan dolandırıcılar öğrencilerin kişisel bilgilerini çalıyorya da başvuru ücreti adı altında ücret istiyorlar.Hedeflerine ulaştıktan sonra da sırra kalem basıyorlar.Dolandırıcıların sosyal medya veya reklam aracılığıyla öğrencilere ulaştığını belirtenIsparta Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Ahmet Ali Süzenmail veya mesaj yoluyla gelen burs reklamlarında linke tıklanmamalı dedi.