Öğrencilerden Anlamlı Çevre Günü Mesajları

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Vali Ömer Seymenoğlu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Borca ile beraberinde çevre temalı afiş tasarım ve proje yarışmasında dereceye giren öğrencileri kabul etti.Çevrenin tüm insanlığa ait olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Vali Seymenoğlu “Şu anda nefes alabiliyorsak emin olun ki çevremizin doğal, sağlıklı ve güvenli olmasından kaynaklanıyor. Çevre deyince aklımıza doğal güzelliklerin gelmemesi lazım çevre deyince ben biraz daha fotoğrafı geniş tutuyorum, nefes alabildiğimiz her ortamı çevre olarak değerlendiriyorum ve herkesin bu bilinçle çevresini korumasını tavsiye ediyorum” dedi.Günümüzde sıkça çevre felaketlerine şahit olunduğunu aktaran Vali Seymenoğlu “Bu bir kişinin, bir kurumun veya bir devletin verebileceği bir zarar değil. Bunu Dünya olarak hep beraber yapıyoruz. Ben diyorum ki önce kendi ortamımızı sağlıklı ve güvenli tutalım. Dünya’nın farklı noktalarında bulunan insanlar da bizim gibi düşündüğü takdirde emin olun ki Dünyamız daha yaşanabilir bir hale gelir. Gelecek nesillere daha güzel daha yaşanabilir ortamlar bırakmış oluruz” dedi.Çevre günü dolayısıyla kuraklık sorununa da değinen Vali Seymenoğlu, “Şu anda yağışlar azaldı sanki iklim değişikliği yaşıyoruz ve arkasından kulaklık geliyor gibi. Dolayısıyla bu kuraklıkla mücadele etmek de asli görevlerimizden biri. Bununla nasıl mücadele edebiliriz? Çevre bilincini geliştirerek, doğaya insan eliyle verdiğimiz zararı en aza indirerek veya tamamen ortadan kaldırarak. Ancak bu şekilde iklim değişikliğine dur diyebiliriz” diye konuştu.Ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi iş birliğinde çevre bilinci ile ilgili düzenlenen afiş yarışmasında dereceye giren öğrencilerden eserleri hakkında bilgi alan Vali Seymenoğlu öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.Yarışmada 1. olan Bedriye Yasan “Eserimde Dünya’yı insanların bilinçsiz olarak yaraladığını anlatmak istedim. Düzeltmek için de yara bandıyla bu zararı iyileştirmeye ne kadar çalışsalar da bu izlerin kalacağını göstermek istedim” dedi.2. olan Tülin Bütün de “İnsanlar Dünya’da sadece kendilerinin olduğunu sanıyor ve başka canlıların yaşadığını unutuyorlar. En ufak bir çöp bile küçücük bir cana çok fazla zarar verebiliyor. Eserimde bunları işleyemeye çalıştım” diye konuştu.Yarışmada 3. olan Rümeysa Nur Sağlık ise “Burada çöpten yuva yapmış bir leylek var yavrusunun bir tanesi ise ölmüş. Leylek burada çevre kirliliğinin temel unsuru olan insanlar yüzünden çöplerden yuva yapmak zorunda kalmış ve yavrusunu besleyemediği için de onu kaybetmiş” dedi.Daha sonra TUBİTAK tarafından düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında finale kalarak teşvik ödülü kazanan Gönen Senirce Göltaş Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Aleyna Yasan ise “Atıkları Ayrıştırma Organikleri Gübreye Dönüştürme Robotu” isimli projesiyle ilgili olarak “Bu projeyi gözlemlerime dayanarak geliştirmek istedim. Okulumuzda ilkokul öğrencileri geri dönüşüm atıklarını bir birine karıştırtıyorlardı. Ben de geri dönüşüm kutuları üzerine bir barkod okuyucu yerleştirerek hangi atığın hangi bölüme atılmasını teknolojik bir şekilde sağladım. Bu şekilde atıkların karışmasını önledik ”dedi.Program sonunda Vali Seymenoğlu başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler vererek tebrik etti.