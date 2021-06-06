BİR BABANIN EN MUTLU ANI

Yeni gelin ve damat hastanemizi ziyaret etti. Hastanemizde Koah tedavisi için yoğun bakım ünitemizde yatmakta olan hastamız Dursun KARABOĞA rahatsızlığı nedeniyle taburcu olamayınca, kızının düğününe katılamadı. Kızını gelinliğiyle karşısında gören hastamız mutlu olurken, bu kısacık ama anlamlı hasta ziyareti hastane koridorunda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Yeni çiftimizi Isparta Şehir Hastanesi olarak tebrik eder, sağlıklı ve huzurlu bir ömür boyu mutluluklar dileriz.