Çiftlikten Sofraya: Doğal, Sağlıklı, Kaliteli, Güvenli bir Lezzet Yolculuğu:

-Kaya: ˈˈHelal kesim yapıyoruzˈˈ

-İster çiğ alın, ister pişirip hazır şekilde sofranıza getirelim

-Et ürünlerinde güven ve kalite

-Açılışa özel kampanya hazırlandı

-İletişim

Alo Paket Servis

0 (552) 944 57 32











































































İster çiğİster pişirilmişEt ürünleriÇiftlikten sofraya… Doğal, sağlıklı, kaliteli ve güvenilir etin yolculuğu başladı.Küçük Gökçeliˈde çiftlik kuran Girişimci Emrah Kaya, Bahçelievler Mahallesiˈnde yeni işyeri açtı: Ünlü (Kayaoğlu) Kasabı Çiftlikte, Helal Kesim kuralları kapsamında üretilen etler halka sunulmaya başlandı.İşletme sahibi Emrah Kaya, kırmızı et yanı sıra Bey Piliç güvencesi ile kanatlı et çeşitlerinin de bulunduğunu söyledi.Kokoreçten pirzolaya kadar tüm ürünlerin bulunduğunu kaydeden Kaya, haftanın 7 günü hizmete açık olduklarını ifade etti.Ürünlerin çiğ olarak satışının yanı sıra isteğe göre pişirilmiş, tüketime hazır şekilde de paket servis hizmetlerinin bulunduğunu ifade eden Kaya, ˈˈ0 (552) 944 57 32 hatlı telefondan sipariş de alıyoruz. İsteğe göre istenilen yiyeceği ustalarımız hemen mangalda pişirerek evlere paket servis yapabiliyor.ˈˈKaya, açılışa özel şekilde 1 hafta sürecek özel kampanya düzenlediklerini de söyledi. Buna göre dana kıyma açılışa özel kilogramı 55 TLˈden satışa sunulacakBey Piliç güvencesi ile bütün piliç ise 15,90 TL olacak.Ünlü (Kayaoğlu) Kasap:Bahçelievler Mahallesi3031 SokakNo: 31(Emek Taksi çaprazı, Cuma Pazarı girişinde)i: