İster çiğ
İster pişirilmiş
Et ürünleri
Bahçelievler Mahallesi, Cuma Pazarı girişinde hizmete açılan Ünlü (Kayaoğlu) Kasabı, doğal, sağlıklı, kaliteli ve güvenli ürünlerini yeni iş modeli ile tüketicilere sunmaya başladı.
-Kaya: ˈˈHelal kesim yapıyoruzˈˈ
Aynı zamanda Küçük Gökçeliˈdeki çiftlikte hayvancılık da yapan Girişimci Emrah Kaya: ˈˈDoğal, sağlıklı ve güvenli bir şekilde büyükbaş hayvan yetiştiriyoruz. Helal Kesim yöntemi ile kırmızı et üretiyoruzˈˈ
-İster çiğ alın, ister pişirip hazır şekilde sofranıza getirelim
ˈˈBahçelievler Mahallesiˈnde (Emek Taksi çaprazı, Cuma Pazara girişi Ünlü (Kayaoğlu) Kasabıˈnda doğal, sağlıklı, güvenli, kaliteli et ürünlerimizi tüketicilerimize sunuyoruz. Çiğ şekilde alınabileceği gibi, isteklerine göre pişirilmiş şekilde de ürün hazırlıyoruz.ˈˈ
-Et ürünlerinde güven ve kalite
Çiftlikten sofraya… Doğal, sağlıklı, kaliteli ve güvenilir etin yolculuğu başladı.
Küçük Gökçeliˈde çiftlik kuran Girişimci Emrah Kaya, Bahçelievler Mahallesiˈnde yeni işyeri açtı: Ünlü (Kayaoğlu) Kasabı Çiftlikte, Helal Kesim kuralları kapsamında üretilen etler halka sunulmaya başlandı.
İşletme sahibi Emrah Kaya, kırmızı et yanı sıra Bey Piliç güvencesi ile kanatlı et çeşitlerinin de bulunduğunu söyledi.
Kokoreçten pirzolaya kadar tüm ürünlerin bulunduğunu kaydeden Kaya, haftanın 7 günü hizmete açık olduklarını ifade etti.
Ürünlerin çiğ olarak satışının yanı sıra isteğe göre pişirilmiş, tüketime hazır şekilde de paket servis hizmetlerinin bulunduğunu ifade eden Kaya, ˈˈ0 (552) 944 57 32 hatlı telefondan sipariş de alıyoruz. İsteğe göre istenilen yiyeceği ustalarımız hemen mangalda pişirerek evlere paket servis yapabiliyor.ˈˈ
-Açılışa özel kampanya hazırlandı
Kaya, açılışa özel şekilde 1 hafta sürecek özel kampanya düzenlediklerini de söyledi. Buna göre dana kıyma açılışa özel kilogramı 55 TLˈden satışa sunulacak
Bey Piliç güvencesi ile bütün piliç ise 15,90 TL olacak.
-İletişim
Ünlü (Kayaoğlu) Kasap:
Bahçelievler Mahallesi
3031 Sokak
No: 31
(Emek Taksi çaprazı, Cuma Pazarı girişinde)
Alo Paket Servisi:
0 (552) 944 57 32