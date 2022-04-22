ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI

DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJI



Türkiye Büyük Millet Meclisinin 102. kuruluş yıldönümü ile tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Bu anlamlı günün heyecanını ve coşkusunu tüm çocuklarımız ve milletimizle birlikte yaşıyoruz.

23 Nisan 1920, Türk Milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir.

'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' düsturuyla Türk milletinin bağımsızlığını ve milli iradenin hakimiyetini dünyaya ilan ederek açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsali, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, tarihimizde bir dönüm noktası olan 23 Nisan’ı bayram olarak geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza armağan etmesi, çocuklarımızın ve gençlerimizin, ülkemizin en kıymetli hazineleri olduğunun, duyduğu sevgi ve güvenin bir göstergesidir.

Sevgili çocuklar;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunu düşünerek, ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.” diyerek sizlere verdiği önemi göstermiştir.

Sizlerin gözlerinizdeki ışık, yüreklerinizde taşıdığınız umutlarınız, ülkemizin geleceği adına bizlere güç vermektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm dünya çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve TBMM’nin açılışının 102. yılı coşkusunu yürekten kutluyorum.

Bu günleri bizlere armağan eden İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere TBMM açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, vatanımıza hizmeti geçmiş bütün ecdadımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum.