ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

1 adet 9*19 çapında ruhsatsız tabanca,

Tabancaya ait 3 adet fişek ve şarjör,

35 parça halinde 328 kullanımlık Halisinojen Narkotik madde,

4,8 gram Uyarıcı Narkotik Madde,

17 tablet Sentetik Ecza,

1,1 gram Kenevir tohumu,

Çok sayıda uyuşturucu kullanımında faydalanılan aparat ele geçirilmiştir.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube MüdürlüğüEkiplerince 30.09.2021 tarihinde; Fatih, Bağlar ve Modernevler Mahallesinde Apart Daire olarak kullanılan 3 mekanda uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik yapılan operasyonlarda 21 şahıs yakalanmış, şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda;suçlarından işlem yapılmıştır. B.S.T. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemeceteslim edilmiştir.Her türlü talep ve bildirimlerininumaralıvetabanlı iletişim kanalımızdan yazılı olarakIspartalı hemşehrilerimizin bilgilerine saygıyla duyurulur.