Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü NARKOTİM Ekiplerince 30.09.2021 tarihinde; Fatih, Bağlar ve Modernevler Mahallesinde Apart Daire olarak kullanılan 3 mekanda uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik yapılan operasyonlarda 21 şahıs yakalanmış, şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda;
- 1 adet 9*19 çapında ruhsatsız tabanca,
- Tabancaya ait 3 adet fişek ve şarjör,
- 35 parça halinde 328 kullanımlık Halisinojen Narkotik madde,
- 4,8 gram Uyarıcı Narkotik Madde,
- 17 tablet Sentetik Ecza,
- 1,1 gram Kenevir tohumu,
- Çok sayıda uyuşturucu kullanımında faydalanılan aparat ele geçirilmiştir.
Her türlü talep ve bildirimlerini 0505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP tabanlı iletişim kanalımızdan yazılı olarak Isparta Emniyet Müdürlüğümüze ulaştırmaları bizlere güç katacaktır.
Ispartalı hemşehrilerimizin bilgilerine saygıyla duyurulur.