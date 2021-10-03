ISPARTA EMNİYET'TEN ANLAMLI MESAJ!

Artık mevsimi geldi; Öğrenci sezonu açıldı. ISPARTA öğrencilerimizle daha hareketli, daha bereketli. Gençleri şehrimize getiren kaptanlar, huzur şehri Isparta’dan aldıkları yolcularla Samsun’a, Adana’ya, Gaziantep’e ve Adıyaman’a doğru Isparta terminalinden ayrıldılar.Otogar’dan çıkmadan önce Emniyet Isparta'nın Kıdemli Trafik Memuru TALİP’in kontrolünden geçtiler. Evraklarının tam, promillerinin sıfır ve mesailerinin usulüne uygun olduğunu hep beraber teyid ettik. Kazasız belasız gitsinler yine bekliyoruz.