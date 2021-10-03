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TÜRKER ET, BİR ETTEN DAHA FAZLASINI SUNUYOR!

Türker Et Şubeleri ile ''Nitelikli tadıyla etin gerçek keyfini ve lezzetini yaşayın!''

TÜRKER ET, BİR ETTEN DAHA FAZLASINI SUNUYOR!
ISPARTA
G.Tarihi: 02.10.2021 23:14
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TÜRKER ET, BİR ETTEN DAHA FAZLASINI SUNUYOR!
Türker Et , doğduğu toprakların bereketini, doğallığını, saflığını ve sağlığını lezzetlerine yansıtırken, yerli besinin verdiği güvenle 7’den 70’e herkese kaliteli ve nitelikli et yemenin mutluluğunu yaşatıyor. Isparta'da Türker Et Şubelerinde; Dana ve Kuzu etleri, kıyma çeşitleri, köfteler, şarküteri lezzetleri ve sakatat seçenekleri yer alıyor.

Adeta bir şifa ve saf kolajen kaynağı olarak tanınan dana ilikli kemik Türker Et'in en özel ürünleri arasında yer alıyor.  Evde yapılacak en leziz yemekler ve ızgaralar için boy gösterenler arasında, dana jülyen kesim, dana kavurmalık kuşbaşı, dana kuşbaşı, dana sote kuşbaşı, dana pirzola bulunuyor. Çocuk ve bebek gelişimini önemseyen, bu konuda hassasiyet gösteren aileleri de düşünen Türker Et, miniklerin ihtiyaç duyduğu besinleri içeren dana bebek kıyma ve dana bebek kuşbaşı ile de dikkat çekiyor.

Güzel bir burgerın tadı etinden gelir diyen Türker Et, kendi burgerını yapmak isteyenler için hazırladığı hamburger köftesi ve mini hamburger köftesi ile de iddiasını ortaya koyuyor. Dana kıyma ve dana yağsız kıyma en güzel yemeklere tat verirken, dana köftelik kıyma da kendi köftesini yapmayı tercih edenlerin favorisi olarak öne çıkıyor. Ben köfte yapmakla uğraşmayayım, hazır yapılmışı var mı diyenleri de düşünen Türker Et, cızbız köfte ve İnegöl köfte ile tam bir ziyafet yaşatıyor. İster kahvaltıda, ister keyif molalarında kurulan sofralara tat katan şarküteri çeşitleri arasında da Türkeroğlu Fermente sucuk boy gösteriyor. Sakatata gönül verenler Türker Et'in zengin seçeneklerini görünce pek mutlu oluyor. Dana böbrek kuşbaşı, dana ve kuzu ciğer kuşbaşı, dana dalak kuşbaşı, dana dil, dana yürek kuşbaşı, hem kendisi, hem de sevdikleri için sağlıklı seçimler yapmak isteyenleri  Türker Et şubelrine bekliyor. 

YERLİ ÜRETİM GÜCÜ... 
Nitelikli tadıyla etin gerçek keyfini ve lezzetini yaşatan Türker Et'in sırrı, özenle yetiştirilen besilere dayanıyor. Edirne, Adıyaman, Eskişehir ve Elbistan’da, atalık tohumlarla ekip biçilen arpa, mısır silajı, Ayçiçek küspesi, arpa samanı, yoncadan elde edilen kaliteli yemlerle beslenen Isparta'daki besiler,Türker Et'in lezzetlerine dünya standartlarında kalite ve tat katıyor.
Türker Et, her yaşa ve her damak tadına uygun çeşitliliği ile iyi et yemenin mutluluğunu yaşatıyor.  Alo KasapTelefon hizmeti ile de siparişleri kendi ekibiyle adrese teslim ediyor.

TÜRKER ET: ''UYGUN FİYAT, DOĞAL LEZZET, BOL ÇEŞİT''  

ŞUBE 1  ADRES: Bilim Tıp Merkezi karşısı
ŞUBE 2 ADRES:  Mehmet Tönge mahallesi 225 cadde No: 43 ISPARTA(Sosyal tesisler altı)
  • UFUK TÜRKER
  • MEHMET TÜRKER

TÜRKER ET KASAP MERKEZ ŞUBEDEN RESİMLER...

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TÜRKER ET KASAP ŞUBE 2'DEN RESİMLER...

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