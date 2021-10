YERLİ ÜRETİM GÜCÜ...

TÜRKER ET: ''UYGUN FİYAT, DOĞAL LEZZET, BOL ÇEŞİT''

ŞUBE 1 ADRES:

Bilim Tıp Merkezi karşısı

ŞUBE 2 ADRES:

Mehmet Tönge mahallesi 225 cadde No: 43 ISPARTA( Sosyal tesisler altı )

ŞUBE 1 TELEFON : TIKLA ARA 0 541 300 05 40

ŞUBE 2 TELEFON: TIKLA ARA 0 543 820 88 83

UFUK TÜRKER

MEHMET TÜRKER

Türker Et , doğduğu toprakların bereketini, doğallığını, saflığını ve sağlığını lezzetlerine yansıtırken, yerli besinin verdiği güvenle 7’den 70’e herkese kaliteli ve nitelikli et yemenin mutluluğunu yaşatıyor. Isparta'da Türker Et Şubelerinde;seçenekleri yer alıyor.Adeta bir şifa ve saf kolajen kaynağı olarak tanınan dana ilikli kemik Türker Et'in en özel ürünleri arasında yer alıyor. Evde yapılacak en leziz yemekler ve ızgaralar için boy gösterenler arasında, dana jülyen kesim, dana kavurmalık kuşbaşı, dana kuşbaşı, dana sote kuşbaşı, dana pirzola bulunuyor. Çocuk ve bebek gelişimini önemseyen, bu konuda hassasiyet gösteren aileleri de düşünen Türker Et, miniklerin ihtiyaç duyduğu besinleri içeren dana bebek kıyma ve dana bebek kuşbaşı ile de dikkat çekiyor.Güzel bir burgerın tadı etinden gelir diyen Türker Et, kendi burgerını yapmak isteyenler için hazırladığı hamburger köftesi ve mini hamburger köftesi ile de iddiasını ortaya koyuyor. Dana kıyma ve dana yağsız kıyma en güzel yemeklere tat verirken, dana köftelik kıyma da kendi köftesini yapmayı tercih edenlerin favorisi olarak öne çıkıyor. Ben köfte yapmakla uğraşmayayım, hazır yapılmışı var mı diyenleri de düşünen Türker Et, cızbız köfte ve İnegöl köfte ile tam bir ziyafet yaşatıyor. İster kahvaltıda, ister keyif molalarında kurulan sofralara tat katan şarküteri çeşitleri arasında da Türkeroğlu Fermente sucuk boy gösteriyor. Sakatata gönül verenler Türker Et'in zengin seçeneklerini görünce pek mutlu oluyor. Dana böbrek kuşbaşı, dana ve kuzu ciğer kuşbaşı, dana dalak kuşbaşı, dana dil, dana yürek kuşbaşı, hem kendisi, hem de sevdikleri için sağlıklı seçimler yapmak isteyenleri Türker Et şubelrine bekliyor.Nitelikli tadıyla etin gerçek keyfini ve lezzetini yaşatan Türker Et'in sırrı, özenle yetiştirilen besilere dayanıyor. Edirne, Adıyaman, Eskişehir ve Elbistan’da, atalık tohumlarla ekip biçilen arpa, mısır silajı, Ayçiçek küspesi, arpa samanı, yoncadan elde edilen kaliteli yemlerle beslenen Isparta'daki besiler,Türker Et'in lezzetlerine dünya standartlarında kalite ve tat katıyor.Türker Et, her yaşa ve her damak tadına uygun çeşitliliği ile iyi et yemenin mutluluğunu yaşatıyor. Alo KasapTelefon hizmeti ile de siparişleri kendi ekibiyle adrese teslim ediyor.