Köylerin Altyapı Hizmetleri İçin 62 Proje Yürütülüyor

2021 Yılının son Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu katıldı.Toplantıda köylerimizde yapılacak olan 62 altyapı projesi için toplam 20 Milyon TL kaynak ayrıldığı belirtilirken bu projelerden 49’i içme suyu, 12’si köy yolu, 1’i ise kanalizasyon çalışması şeklinde olacak.Vali Seymenoğlu toplantıda yaptığı açıklamada köylerde yaşayan vatandaşların her türlü konfora sahip olması adında çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiklerini belirterek Kaymakamlardan köylerinde bulunan acil ihtiyaçları belirleyerek gerekli çalışmaları yapmaları talimatı verdi.