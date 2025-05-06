Isparta 2025 Gül Festivali’nde Öykü Gürman ve Kıraç Sahne Alacak

Gül Festivali’nde Öykü Gürman ve Kıraç Sahne Alacak

Isparta’nın en köklü etkinliklerinden biri olan Gül Festivali, bu yıl da coşkulu bir programla kapılarını açmaya hazırlanıyor. 30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin detayları netleşti. Renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan festivalde sahne alacak sanatçılar da belli oldu.

Festivalin ilk gününde sevilen sanatçı Öykü Gürman, ikinci gününde ise güçlü sesiyle tanınan Kıraç Isparta halkıyla buluşacak. Canlı müzik performanslarının yanı sıra çeşitli stantlar, sergiler ve kültürel etkinlikler de ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.

Bu yılki etkinlikler için adres olarak eski otogar alanı belirlendi. Açık alanda gerçekleşecek konserler ve aktivitelerle Gül Festivali’nin, şehre hem yerel halkı hem de çevre illerden ziyaretçileri çekmesi bekleniyor.

Isparta, gül mevsimini yine müzik ve eğlenceyle karşılamaya hazırlanıyor.



