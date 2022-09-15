15-16 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan “6. Ulusal Alabalık Sempozyumu” nun açılış programı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nde düzenlendi. Programa Vali Aydın Baruş, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, ISUBÜ Rektörü Prof. İbrahim Diler fakülte dekanları, akademisyenler, su ürünleri alanında faaliyet gösteren iş insanları, su ürünleri birlik temsilcileri ve öğrenciler katıldı.Gökkuşağı alabalığı ve diğer salmonidler üzerine çalışma yapan akademik ve sektör çalışanlarını bir araya getirmek, salmonidler hakkında temel bilimler, yetiştiricilik, hastalık ve işleme konusunda yeni araştırma ve gelişmeleri paylaşmak, sektörel gelişmeleri ve sorunları tartışmak, çözüm önerileri üretmek amacıyla düzenlenen sempozyumda yerli ve yabancı bir çok akademisyen konuşmacı olarak katılıyor.Açılış programındaki konuşmasına Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kurucu Rektörü Diler’e üniversite için bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür eden Vali Baruş, Diler’e bundan sonraki akademik hayatında başarılar diledi.Isparta’nın göller ve güller diyarı olduğundan bahsederek sözlerine devam eden Vali Baruş “Sizlerin de malum olduğu üzere Isparta göller ve güller şehri, hem bitkisel üretim hem de su kaynakları bakımından hakikaten zengin bir ilimiz. Bu su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan bir ilimiz. Isparta’da su ürünleri anlamında hepimizin aklına gelen kerevit üretimi var Eğirdir gölümüzde, 2020 rakamları TÜİK rakamlarına göre 891 ton üretimimiz var ve Türkiye üretiminin yüzde 72’si yani Türkiye'de kerevit üretiminde rakipsiz bir konumda. Bu kerevitin hemen hemen tamamının ihraç edildiğini düşündüğümüzde ekonomik bakımdan önemli bir iş diye düşünüyoruz. Tatlı su levreği üretiminde de 52 tonla 3. sırada Isparta, Türkiye üretiminin yüzde 13'ünü karşılıyor. Sazan üretimi 103 ton Türkiye üretiminde 6. Sırada, çim sazanı 804 ton burada da Türkiye üçüncüsü Türkiye üretiminin yüzde 10’unu karşılıyor. Bugünün konusu olan alabalık üretiminde de 3.000 tonun üzerindeki üretimi ile Isparta 11. sırada yani Türkiye'deki su ürünleri üretiminde rakamlardan da anlaşıldığı üzere önemli bir katkı sunuyor. Alabalık yetiştiriciliğine baktığımız zaman da yine 2020 TÜİK rakamlarına göre 9 ilçemizde alabalık yetiştiriciliği yapılıyor. Merkez dahil tesis sayımız 83 kapasitemiz 5.000 ton civarında buralarda gerçekleşen üretim ise 3.000 tonun üzerinde. Su Ürünleri alanında faaliyet gösteren 14 kooperatifimiz var ve 800'ün üzerinde vatandaşımız ortak. 563 kayıtlı teknemiz de su ürünleri avcılığı gerçekleştiriyor. Eğirdir’de 5, Beyşehir Gölü'nde 1, Karacaören Barajı’nda 1 olmak üzere toplam 7 avlak sahamız bulunmakta. Bu ürünlerin ihracatını gerçekleştiren İl Merkezi, Eğirdir, Keçiborlu ve Gönen toplam 4 işletmemiz faaliyet gösteriyor. 4 firmamızın kapasitesi 5.800 ton civarında. Su ürünleri ihracatımız belirttiğim gibi her geçen gelişme gösteriyor. Alabalık, tatlı su levreği, kerevit üretimi ile Avusturya, Gürcistan, Azerbaycan, Ukrayna, Rusya gibi ülkelere yaklaşık 15 milyon Dolar civarında ihracatımız var. Bunlar tabii bizim açımızdan sevindirici rakamlar olmakla birlikte kapasitemizi düşündüğümüzde bu üretimi daha iyi hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Diğer taraftan rektör hocamızın da ifade ettiği gibi insan beslenmesinde tatlı su ürünlerinin veya kafes balıkçılığında üretilen ürünlerin beslenmedeki payını mutlaka arttırmamız lazım sağlık açısından. Başlangıçtaki konuşmasında değerli dekanımız da ifade ettiler, su ürünleri gerek protein kaynağı olması, vitamin kaynağı olması, mineral kaynağı olması açısından da insanın hayatiyetini sağlıklı olarak devam ettirmesi bakımından son derece önemli bir besin kaynağı. Bu anlamda bugün yapılan sempozyumun alabalık sektörüne ciddi katkıları olacağını ifade etmek istiyorum. Çünkü bizim her zaman düşündüğümüz, savunduğumuz konu üniversitelerimiz ile ekonomi alanında faaliyet gösteren işletmelerin arasında sıkı bir işbirliği sağlanması. Bu işbirliğine katkı sunan çok değerli hocalarımıza ve sektörden buraya iştirak eden bilim insanlarına, bu işbirliğini gerçekleştirerek üretimdeki kalite ve miktarı arttırma yönünde çaba gösteren tüm işletmecilere çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar bu sempozyumun herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizleri en derin sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum” diye konuştu.Açılış konuşmalarının ardından Vali Baruş ve konuk protokol üyeleri sempozyuma katkı sunan işletme sahipleri ile akademisyenlere plaket takdim etti.Vali Baruş son olarak ülkemizde popülasyonu olan alabalık resimlerinin yer aldığı sergiyi gezdi.