Isparta Belediyesi Çünür Yenişehir ile Anadolu Mahallesini birbirine bağlayan 293 Caddede yol genişletme ve dolgu çalışmalarını tamamlamasının ardından asfalt çalışmalarına başladı.Yeni otogar altından geçen caddenin asfaltıyla birlikte İstanbul yolundaki trafik yükü daha da hafiflemiş olacak.Isparta Belediyesi Çünür Yenişehir ile Anadolu Mahallesini birbirine bağlayan ve seralar bölgesi olarak bilinen 12 metre genişliğinde 3 kilometrelik yolda trafik akışı engellenmeden asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor.12 metre genişliğine sahip yolun asfaltlanmasıyla birlikte özellikle İstanbul Yolu üniversite-şehir arasındaki trafik yoğunluğu da bu cadde ile hafifletilmiş olacak.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla Fen İşleri Müdürlüğünce başlatılan asfalt çalışmalarının bayram öncesinde bitirilmesi hedefleniyor.Çünür Yenişehir’de bulunan yeni otogar altından Anadolu Mahallesine geçen, seralar bölgesi olarak da bilinen 293 Cadde 3 km uzunluğa sahip.