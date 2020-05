Isparta Belediyesi Engelliler Haftası dolayısıyla şehirdeki 13 engelli bireye umut olmak amacıyla akülü araç dağıttı.Düzenlenen etkinliğe eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte katılan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bugüne kadar engellilere yönelik yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.Göreve geldiklerinden bugüne geçen bir yıllık süreçte 35 akülü aracın engellilerle buluşturulduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını biliyoruz. Belediye olarak sorunlarına çare olmaya çalışıyoruz. 6 Aralık 2019 tarihinde 22 adet engelli aracını engelli vatandaşlarımızla buluşturmuştuk. Bugünde 13 engelli vatandaşımızı aynı şekilde araçlarıyla buluşturduk. Engelli vatandaşlarımızın daha rahat yaşamalarını ve onların sosyal hayatlarını kolaylaştıracak bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarının ne kadar zor olduğunu biliyoruz” dedi.Sadece engelli araçlarıyla değil, engelli bireylere yönelik belediye olarak çok farklı çalışmalar da gerçekleştirdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Kaldırımların rampalarında çok önemli değişiklikler yaptık. Engelli rampaları olmayan noktalarda bu rampaları oluşturduk. Zihinsel veya işitme engelli olan bireylere ve diğer engel gurubunda bulunan vatandaşlarımıza karşı da önemli çalışmalar yaptık, yapıyoruz. Engellilerimizin her zaman yanındayız ve kendilerinin ihtiyaçları olan her konuda çalışmalar yapıyoruz. Sorunları olan her ailemizin yanında oluyoruz. Evlerinde engellilerimize yönelik ne gibi değişiklik yapılması isteniyorsa evlerine giderek onların tadilat işlerini de yapıyoruz. Engelli vatandaşlarımıza gereken hassasiyeti göstermek hepimizin boynunun borcudur. Engellilerimizin rahat bir şekilde yaşamalarını, zorlu hayat şartlarını yaptığımız çalışmalarla biraz daha kolaylaştırmamız gerektiği inancındayım. Bugün engelli vatandaşlarımıza akülü araçlarını teslim ettik. İnşallah kendilerinin tedavileri olur, normale dönerler, Allah’ın izniyle güzel günlere yürüyerek, koşarak ulaşabilirler. Yüce Rabbimden tek dileğimiz budur” dedi.Konuşmanın ardından Başdeğirmen çifti engelli bireylere akülü araçlarını teslim ederken, onlarla tek tek ilgilendi. Engelli vatandaşlar Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederken, yaşadıkları mutluluğu dile getirdiler. Engelli vatandaşlar, “Bizleri düşündükleri için emeği geçen başta Başkanımız ve eşi olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Bu araçları yıllardır bekliyorduk” ifadesinde bulundular.Engelli bireylerin aileleri de çok mutlu olduklarını söyleyerek, “Bugünü yıllarca bekledik. Başkanımız ve eşi Şadiye hanıma çok teşekkür ederiz. Evlatlarımızın hastane işleri oluyor, bunun yanı sıra dışarı çıkması gerekiyordu. Bunlar çok zor oluyordu. Şimdi evden kendileri de çıkıp gezip gelebilir” görüşlerinde bulundu.