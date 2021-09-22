FLYROSE Takımı Teknofest’ten Bronz Madalya ile DöndüSüleyman Demirel Üniversitesi, kardeş üniversitelerimiz Burdur Mehmet Akif Ersoy ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan FLYROSE takımı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmek amacıyla düzenlenen TEKNOFEST2021’den bronz madalya ile döndü.
FLYROSE takımı ürettikleri drone ile “İnsansız Hava Araçları Serbest Görev” kategorisinde Bronz Performans Üçüncülük ödülüne layık görüldü. Takım akademik danışmanlarını ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Proje Ekibi:
Akademik Danışmanı:
Burdur Mehmet Akif Ersoy üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gültekin BASMACI
Takım Üyeleri:
İsmail ELİBOL, Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf
Yusuf Enes USLU, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Makine Mühendisliği 4. Sınıf
Burakcan DOĞU, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4. Sınıf
Raşit GEBELEK, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf
Abdülkadir ERTÜRK, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf
Furkan IŞIKDERE, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf
Fatih UYGAR, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf
Tayfun ARABACI, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans