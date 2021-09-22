FLYROSE Takımı Teknofest’ten Bronz Madalya ile Döndü

Süleyman Demirel Üniversitesi, kardeş üniversitelerimiz Burdur Mehmet Akif Ersoy ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan FLYROSE takımı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmek amacıyla düzenlenen TEKNOFEST2021’den bronz madalya ile döndü.FLYROSE takımı ürettikleri drone ile “İnsansız Hava Araçları Serbest Görev” kategorisinde Bronz Performans Üçüncülük ödülüne layık görüldü. Takım akademik danışmanlarını ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.Burdur Mehmet Akif Ersoy üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gültekin BASMACIİsmail ELİBOL, Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. SınıfYusuf Enes USLU, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Makine Mühendisliği 4. SınıfBurakcan DOĞU, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4. SınıfRaşit GEBELEK, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. SınıfAbdülkadir ERTÜRK, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıfFurkan IŞIKDERE, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. SınıfFatih UYGAR, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. SınıfTayfun ARABACI, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans