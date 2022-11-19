12.11.2022 tarihinde Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik Müdürlüğümüz NARKOTİM ekipleri ve Keçiborlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yol güzargahlarında yapılan Şok Uygulamada, Narkotik Madde Arama Köpeği MİLON’un durdurulan araca tepki vermesi üzerine yapılan aramada;
- 1kilogram Uyarıcı nitelikli madde ele geçirilmiştir.
Yakalanan şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan işlem yapılmış ve şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz.
Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ