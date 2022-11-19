12.11.2022 tarihinde Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik Müdürlüğümüzekipleri ve Keçiborlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yol güzargahlarında yapılan Şok Uygulamada,durdurulan araca tepki vermesi üzerine yapılan aramada;Uyarıcı nitelikli madde ele geçirilmiştir.Yakalanan şüpheli hakkındasuçundan işlem yapılmış veDeğerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz.Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.