Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; Sosyal Medya siteleri üzerinden telefon, elektrikli motosiklet vb. ürünleri düşük fiyatla ilan vererek ilgi çektikleri ve müştekileri dolandırdıkları tespit edilen 5 (beş) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 11.11.2022 günü mahkemeye çıkarılan 5 (beş) şüpheli şahıstan 3 şahıs hakkında Adli Kontrol Kararı uygulanmış, İ.Ş. ve A.K isimli şahıslarcezaevine teslim edilmişlerdir.Vatandaşlarımızın güvenli ve bilinçli İnternet Kullanımı ve SİBER dolandırıcılık (Örneğin; 1- Sahte Web siteleri üzerinden dolandırıcılık 2-Kendisini Banka Görevlisi olarak tanıtarak arayan kişilere hesap bilgilerini verme sureti ile dolandırıcılık 3- Sosyal Medya üzerinden Burs, hediye Çekilişi ve İş Vaadi ile dolandırıcılık vb.) konularında dikkat etmeleri önemle rica olunur.