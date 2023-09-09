Isparta'da Narkotik Operasyon

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



NARKOTİK ŞÜPHELİLERİNİN KORKULU RÜYASI MİLON YİNE 1. OLDU



Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlar neticesinde 2023 yılı Ağustos ayında 142 şüpheli yakalanmıştır.

Yapılan operasyonlarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyarıcı ve halüsinojen nitelikli narkotik madde ele geçirilmiştir.

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti”suçunun yanı sıra “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak”suçundan adli işlem yapılmıştır.

Adli makamlarca haklarında tutuklama kararı ya da hüküm verilen 18şüpheli cezaevine teslim edilmiştir.

Yapılan operasyonlarda görev alan ve zulalanmış narkotik maddelerin bulunmasını sağlayanNarkotik Madde Arama Köpeği MİLON; operasyonlarda gösterdiği performanstan ötürü, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından Türkiye genelindeağustos ayınınen başarılı köpeği seçilmiştir.

Milon, 2022 yılı haziran ayında da “ayın en başarılı köpeği” seçilmiştir.



ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

