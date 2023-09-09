Isparta Emniyetinden Narko Operasyon!

Yunus Timlerimizce, Asayişe müessir olayların önlenmesi ve gerçekleşen olaylara daha hızlı müdahale edilmesinin yanı sıranarkotik suçlarla mücadele kapsamında son 1 ayda yapılan 172 şok uygulamada 2342 şahıs sorgulanmış;
Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilerek 40şahıs hakkında “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde SatınAlmak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem başlatılmıştır.
Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak için ekiplerimiz çalışmalarına devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla sunulur.
Değerli vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi Hattına ve 0.505.318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz,iletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgisine sunuyoruz.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ