Isparta Emniyetinden Narko Operasyon!

Yunus Timlerimizce, Asayişe müessir olayların önlenmesi ve gerçekleşen olaylara daha hızlı müdahale edilmesinin yanı sıranarkotik suçlarla mücadele kapsamında sonayda yapılanşok uygulamadaşahıs sorgulanmış;Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilerekşahıs hakkında “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde SatınAlmak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem başlatılmıştır.Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak için ekiplerimiz çalışmalarına devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla sunulur.Değerli vatandaşlarımızınHattına vetabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz,iletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgisine sunuyoruz.