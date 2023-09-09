Isparta'da Dolandırıcıların İnanılmaz Yöntemleri

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ





06.09.2023 günü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından alınan müracaat sonrası yapılan tahkikatta İnternet sitelerine ücret ödeyerek reklam vermek suretiyle kendilerini beyaz eşya servisi olarak tanıtıp kendilerini arayan şahıslara servis bakımı yapacaklarını söyleyerek ikametlerine giden ve bakım yapıyormuş gibi cihazları söküp takarak haksız kazanç sağlayan;

R.Ö isimli şahsın aynı yöntem ile hakkında 18 suç kaydı olduğu tespit edilmiş ayrıca şüpheli şahsın7 farklı dosyanın firarisi olduğu bu olaylardaki toplam zararın 35.700 TL olduğu anlaşılmış, İl Jandarma bölgesinde de benzer suça karıştığı tespit edilerek yakalamaya yönelik yapılan çalışma kapsamında şüpheli şahıs06.09.2023 günü yakalanarak GÖZALTINA alınmıştır.



Şüpheli R.Ö. isimli şahıs 07.09.2023 günü MEVCUTLU olarak sevk edildikleri adli mercilerce TUTUKLANMIŞTIR.



Siz Vatandaşlarımızı Telefonla Arayarak KendileriniPolis, Asker Veya Savcı Olarak Tanıtıp“ADINIZ FETÖ/PDY vb. TERÖR ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASINA KARIŞTI” Diyerek Sizden Para Altın İsteyin Şahıslara İnanmayın.

Böyle Bir Durumda Hemen 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’niArayın.







ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

