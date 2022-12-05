Uyuşturucu maddenin İlimize girişinin engellenmesi amacıyla, İlimiz giriş çıkış noktalarında yapılan uygulamalarda, 29.11.2022 tarihinde Sav Uygulama Noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada;- 70,46 gram Uyuşturucu nitelikli madde,- 4,71 gram Uyarıcı nitelikli madde,Ele geçirilmiştir.Yakalanan şüpheliler hakkındavesuçlarından işlem yapılmış veDeğerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz.Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.