ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
Uyuşturucu maddenin İlimize girişinin engellenmesi amacıyla, İlimiz giriş çıkış noktalarında yapılan uygulamalarda, 29.11.2022 tarihinde Sav Uygulama Noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada;
- 70,46 gram Uyuşturucu nitelikli madde,
- 4,71 gram Uyarıcı nitelikli madde,
Ele geçirilmiştir.
Yakalanan şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve“Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından işlem yapılmış ve 2 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz.
Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ