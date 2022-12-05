Vizyon filmlerini gösterime girdiği ân Türkiye ile eş zamanlı şekilde Isparta ile buluşturan Cinegold Sinemaları, rahat, konforlu koltuk ve salonları, üstün standartlarda ses ve görüntü kalitesi ile hizmette fark yaratmaya devam ediyor.
CENTRUM GARDEN YENİDEN
PERDELERİNİ AÇTI
Meydan AVM'de vizyon filmlerini seyirci ile buluşturmaya devam eden Cinegold'dan müjdeli bir haber geldi: Kısa bir süredir kapalı olan Centrum Garden'daki Cinegold Sinemaları yeniden beyaz perdelerini sinemaseverlere açtı.
BİLETLER İNTERNET ORTAMINDA
KOLAYLIKLA ALINABİLİYOR
Vizyondaki filmleri beyaz perdede seyretmek isteyen sinema sevenler, biletlerini Centrum Garden ve Meydan AVM'deki bilet satış noktalarının yanı sıra internet kanalı ile de (https://biletinial.com/)'dan temin edebiliyorlar. Sinemaseverler gösterimdeki filmleri de bu kanaldan takip etme imkânına sahipler.
AİLECE SANAT DOLU GÜZEL
ZAMANLAR GEÇİRMEK İÇİN
Cinegold Sinemaları, aileniz ile birlikte, sanat dolu güzel ve mutlu zamanlar geçirmeniz için rahatlık ve konforu her 2 merkezde de standart hizmet olarak sunuyor.
Cinegold sinemaları rahat, konforlu koltuk ve salonları ile memnuniyet yaratıyor. Uygun bilet fiyatları ile de bütçe ve öğrenci dostu.
Tüm salonlarda ses ve görüntü kalitesi de sinema film endüstrisinin en üstün norm ve standartlarını taşıyor.
GÖSTERİMDEKİ YERLİ
VE YABANCI YAPIMLAR
Cinegold, Centrum Garden ve Meydan AVM'deki vizyon yapımları https://biletinial.com/ isimli bilet satış kanalından takip edebilirsiniz.
Şu ân gösterimdeki yerli ve yabancı vizyon filmlerinin bazıları ana hatları ile şu şekilde:
- ▪Çakallarla Dans 6
- ▪Black Panther: Yaşasın Wakanda
- ▪Müstakbel Damat
- ▪Yunus Çocuk
- ▪Buğday Tanesi
- ▪Barış Akarsu: Merhaba
- ▪Müjdemi İsterim
https://biletinial.com/mekan/isparta-cinegold