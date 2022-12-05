ZAM ORANI HESABI YÜZDE 5 AYLIK ENFLASYON 14,04 SSK VE BAĞ-KUR OCAK ZAMMI 14,04 MEMUR ENFLASYON FARKI 7,04 MEMUR TOPLU SÖZLEŞME 8 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI 15,11

EN DÜŞÜK MAAŞLAR MEVCUT MAAŞ YENİ MAAŞ MEMUR 9,109 TL 10,479 TL MEMUR EMEKLİSİ 6,077 TL 6,991 TL

TABAN AYLIKLAR MEVCUT MAAŞ YENİ MAAŞ SSK 2000 ÖNCESİ 4,687 TL 5,345 TL SSK 2000 SONRASI 2,906 TL 3,314 TL BAĞKUR ESNAF 4,197 TL 4786 TL BAĞ-KUR TARIM 3,335 TL 3,803 TL

MEMUR MAAŞLARI MEVCUT MAAŞ YENİ MAAŞ GENEL MÜDÜR 1/4 29,809 TL 34,292 TL ŞUBE MÜDÜRÜ LİSANS 15,484 TL 18,232 TL MEMUR LİSANS 9,707 TL 11,167 TL ÖĞRETMEN 1/4 12,276 TL 14,122 TL KAYMAKAM 27,574 TL 31,721 TL POLİS MEMURU 13,747 TL 15,815 TL UZMAN DOKTOR 1/4 18,853 TL 21,688 TL HEMŞİRE 11,828 TL 13,607 TL TEKNİSYEN 10,100 TL 11,619 TL PROFESÖR 25,984 TL 29,892 TL ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 15,311 TL 17,614 TL VAİZ 12,752 TL 14,670 TL AVUKAT 15,485 TL 17,814 TL

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ MEVCUT ÖDEME YENİ ÖDEME 65 YAŞ AYLIĞI 1,537 TL 1,768 TL EVDE BAKIM DESTEĞİ 3,336 TL 3,838 TL KRONİK HASTALIK YARDIMI 3,336 TL 3,838 TL ENGELLİ AYLIĞI 40-69 1,227 TL 1,412 TL ENGELLİ AYLIĞI 70 VE ÜSTÜ 1,840 TL 2,117 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI MEVCUT MAAŞ YENİ MAAŞ MÜSTEŞAR 21,905 TL 25,200 TL GENEL MÜDÜR 19,361 TL 22,273 TL MEMUR LİSANS 7,270 TL 8,363 TL ÖĞRETMEN 7,476 TL 8,600 TL POLİS MEMURU 7,731 TL 8,894 TL PROFESÖR 17,340 TL 19,948 TL

TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verisi sonrası kesinleşen 5 aylık oranlara göre enflasyon farkına göre emekli ve memur Ocak zammı hesabı...Ocak 2023 zammı gibi birçok kalemde direkt olarak etkili olacak Kasım 2022 enflasyon oranı TÜİK tarafından duyuruldu. Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek. Ocak zammı için artık sadece 1 veri kaldı.Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranları için duyuruda bulundu. Buna göre enflasyon oranı Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88, yıllık bazda ise yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu.SSK ve Bağ-Kur emekli zammı TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.