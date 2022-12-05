TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verisi sonrası kesinleşen 5 aylık oranlara göre enflasyon farkına göre emekli ve memur Ocak zammı hesabı...
Ocak 2023 zammı gibi birçok kalemde direkt olarak etkili olacak Kasım 2022 enflasyon oranı TÜİK tarafından duyuruldu. Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek. Ocak zammı için artık sadece 1 veri kaldı.
KASIM 2022 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranları için duyuruda bulundu. Buna göre enflasyon oranı Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88, yıllık bazda ise yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ
Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu.
6 AYLIK EMEKLİ ZAMMI İÇİN 1 ENFLASYON VERİSİ KALDI
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.
MEMURLAR ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALIYOR
Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2023 İÇİN HESAPLAMA TABLOSU BELLİ OLDU
|ZAM ORANI HESABI
|YÜZDE
|5 AYLIK ENFLASYON
|14,04
|SSK VE BAĞ-KUR OCAK ZAMMI
|14,04
|MEMUR ENFLASYON FARKI
|7,04
|MEMUR TOPLU SÖZLEŞME
|8
|MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI
|15,11
|EN DÜŞÜK MAAŞLAR
|MEVCUT MAAŞ
|YENİ MAAŞ
|MEMUR
|9,109 TL
|10,479 TL
|MEMUR EMEKLİSİ
|6,077 TL
|6,991 TL
|TABAN AYLIKLAR
|MEVCUT MAAŞ
|YENİ MAAŞ
|SSK 2000 ÖNCESİ
|4,687 TL
|5,345 TL
|SSK 2000 SONRASI
|2,906 TL
|3,314 TL
|BAĞKUR ESNAF
|4,197 TL
|4786 TL
|BAĞ-KUR TARIM
|3,335 TL
|3,803 TL
|MEMUR MAAŞLARI
|MEVCUT MAAŞ
|YENİ MAAŞ
|GENEL MÜDÜR 1/4
|29,809 TL
|34,292 TL
|ŞUBE MÜDÜRÜ LİSANS
|15,484 TL
|18,232 TL
|MEMUR LİSANS
|9,707 TL
|11,167 TL
|ÖĞRETMEN 1/4
|12,276 TL
|14,122 TL
|KAYMAKAM
|27,574 TL
|31,721 TL
|POLİS MEMURU
|13,747 TL
|15,815 TL
|UZMAN DOKTOR 1/4
|18,853 TL
|21,688 TL
|HEMŞİRE
|11,828 TL
|13,607 TL
|TEKNİSYEN
|10,100 TL
|11,619 TL
|PROFESÖR
|25,984 TL
|29,892 TL
|ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|15,311 TL
|17,614 TL
|VAİZ
|12,752 TL
|14,670 TL
|AVUKAT
|15,485 TL
|17,814 TL
|SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ
|MEVCUT ÖDEME
|YENİ ÖDEME
|65 YAŞ AYLIĞI
|1,537 TL
|1,768 TL
|EVDE BAKIM DESTEĞİ
|3,336 TL
|3,838 TL
|KRONİK HASTALIK YARDIMI
|3,336 TL
|3,838 TL
|ENGELLİ AYLIĞI 40-69
|1,227 TL
|1,412 TL
|ENGELLİ AYLIĞI 70 VE ÜSTÜ
|1,840 TL
|2,117 TL
|MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
|MEVCUT MAAŞ
|YENİ MAAŞ
|MÜSTEŞAR
|21,905 TL
|25,200 TL
|GENEL MÜDÜR
|19,361 TL
|22,273 TL
|MEMUR LİSANS
|7,270 TL
|8,363 TL
|ÖĞRETMEN
|7,476 TL
|8,600 TL
|POLİS MEMURU
|7,731 TL
|8,894 TL
|PROFESÖR
|17,340 TL
|19,948 TL