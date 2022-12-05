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Emekli ve memurlar için 5 aylık zam kesinleşti! İşte tahmini yeni zamlı maaş listesi

Emekli ve memurlar için 5 aylık zam kesinleşti! İşte tahmini yeni zamlı maaş listesi
ISPARTA
G.Tarihi: 05.12.2022 12:05
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Emekli ve memurlar için 5 aylık zam kesinleşti! İşte tahmini yeni zamlı maaş listesi
TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verisi sonrası kesinleşen 5 aylık oranlara göre enflasyon farkına göre emekli ve memur Ocak zammı hesabı...

Ocak 2023 zammı gibi birçok kalemde direkt olarak etkili olacak Kasım 2022 enflasyon oranı TÜİK tarafından duyuruldu. Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek. Ocak zammı için artık sadece 1 veri kaldı.

KASIM 2022 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranları için duyuruda bulundu. Buna göre enflasyon oranı Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88, yıllık bazda ise yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ
Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu.

6 AYLIK EMEKLİ ZAMMI İÇİN 1 ENFLASYON VERİSİ KALDI
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.
MEMURLAR ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALIYOR
Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2023 İÇİN HESAPLAMA TABLOSU BELLİ OLDU
ZAM ORANI HESABIYÜZDE
5 AYLIK ENFLASYON14,04
SSK VE BAĞ-KUR OCAK ZAMMI14,04
MEMUR ENFLASYON FARKI7,04
MEMUR TOPLU SÖZLEŞME8
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI15,11
 
EN DÜŞÜK MAAŞLARMEVCUT MAAŞYENİ MAAŞ
MEMUR9,109 TL10,479 TL
MEMUR EMEKLİSİ6,077 TL6,991 TL
 
TABAN AYLIKLARMEVCUT MAAŞYENİ MAAŞ 
SSK 2000 ÖNCESİ4,687 TL5,345 TL 
SSK 2000 SONRASI2,906 TL3,314 TL 
BAĞKUR ESNAF4,197 TL4786 TL 
BAĞ-KUR TARIM3,335 TL3,803 TL 
 
MEMUR MAAŞLARIMEVCUT MAAŞYENİ MAAŞ
GENEL MÜDÜR 1/429,809 TL34,292 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ LİSANS15,484 TL18,232 TL
MEMUR LİSANS9,707 TL11,167 TL
ÖĞRETMEN 1/412,276 TL14,122 TL
KAYMAKAM27,574 TL31,721 TL
POLİS MEMURU13,747 TL15,815 TL
UZMAN DOKTOR 1/418,853 TL21,688 TL
HEMŞİRE11,828 TL13,607 TL
TEKNİSYEN10,100 TL11,619 TL
PROFESÖR25,984 TL29,892 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ15,311 TL17,614 TL
VAİZ12,752 TL14,670 TL
AVUKAT15,485 TL17,814 TL
   
   
 
SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİMEVCUT ÖDEMEYENİ ÖDEME
65 YAŞ AYLIĞI1,537 TL1,768 TL
EVDE BAKIM DESTEĞİ3,336 TL3,838 TL
KRONİK HASTALIK YARDIMI3,336 TL3,838 TL
ENGELLİ AYLIĞI 40-691,227 TL1,412 TL
ENGELLİ AYLIĞI 70 VE ÜSTÜ1,840 TL2,117 TL
 
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARIMEVCUT MAAŞYENİ MAAŞ
MÜSTEŞAR21,905 TL25,200 TL
GENEL MÜDÜR19,361 TL22,273 TL
MEMUR LİSANS7,270 TL8,363 TL
ÖĞRETMEN7,476 TL8,600 TL
POLİS MEMURU7,731 TL8,894 TL
PROFESÖR17,340 TL19,948 TL
   
   
   
 
 
 
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