Isparta İl Jandarma Komutanlığınca; Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında 13 Eylül-17 Eylül 2022 tarihlerinde icra edilen faaliyetler neticesinde; toplamveele geçirilmiştir.Söz konusu olaylarda toplamyakalanmış olup,hakkında uyuşturucu madde imal/ticaretinden,hakkında uyuşturucu madde kullanmak/bulundurmaktan adli işlem yapılmıştır.Isparta İl Jandarma Komutanlığı olarak; uyuşturucu maddelerin halkımıza ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetlere azim ve kararlık içerisinde devam edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.