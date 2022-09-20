ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU
Isparta İl Jandarma Komutanlığınca; Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında 13 Eylül-17 Eylül 2022 tarihlerinde icra edilen faaliyetler neticesinde; toplam (77) gram Metamfetamin, (9) gram Eroin, (2) gram Esrar, (5) kök kenevir bitkisi, (1) adet hassas terazi, (6) adet av tüfeği, (1) adet kurusıkı tabanca, (25) adet 7,65 mm. tabanca mermisi ve (1) adet Uyuşturucu Hap ele geçirilmiştir.
Söz konusu olaylarda toplam (8) şüpheli yakalanmış olup, (3) şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal/ticaretinden, (5) şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak/bulundurmaktan adli işlem yapılmıştır.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı olarak; uyuşturucu maddelerin halkımıza ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetlere azim ve kararlık içerisinde devam edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.