ISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, yasa dışı ekim olayları ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucu, Senirkent ilçe J.K.lığı sorumluluk alanında bulunan Büyükkabaca Beldesi Çukuryeri mevkiinde bir tarlaya yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alınmıştır.02 Eylül 2022 tarihinde İl Jandarma K.lığı ekiplerince, Senirkent ilçesi Büyükkabaca Beldesi Çukuryeri Mevkiinde bulunan (5) şüpheli şahsa ait tarlada,ele geçirilmiş olup, şüphelilerhakkında adli işlem başlatılmıştır.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu ile Mücadele çerçevesinde, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İL JANDARMA KOMUTANLIĞI