Eğirdir’de Elma Hasat Festivali Düzenlendi

Türkiye’nin elma bahçesi Eğirdir’de başlayan elma hasadı düzenlenen festivalle kutlandı. Bu yıl ilki düzenlenen festival kortej yürüyüşüyle başladı. Eğirdir Belediyesi önünde açılışı yapılan festivale Vali Aydın Baruş, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, meslek odaları başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Eğirdirli öğrencilerin halk oyunu gösterisiyle başlayan açılışta ardından protokol konuşmaları yapıldı.Konuşmasında başta elma yetiştiricisi çiftçiler olmak üzere festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Baruş Eğirdir elmasının bugüne kadar tattığı en lezzetli elma olduğunu söyledi. Vali Baruş “Eğirdir elmasını yemeyen tadını bilemez. Ben de Isparta’ya geldiğimde inanın ilk defa bu kadar lezzetli elma yediğimi fark ettim. Hakikaten lezzetiyle, suyu ile, aroması ile bulunmaz bir lezzet. Bu değerimizi ileriye taşımamız lazım. Çok çalışmalıyız ve bunun içinde hepimizin birlikte çaba sarf etmesi lazım bu kaliteyi birlikte korumamız lazım. Isparta elma üretimi yaklaşık yıllık 1 milyon 200 bin ton ve bunun 350- 400 bin tonunu da Eğirdir karşılıyor. Biraz önce kaymakamımızın ve Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi Eğirdir havzasında, Kovada havzasında yetişen elmanın lezzeti gerçekten farklı. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bugün dünyada Türkiye'den talep edilen elma, bu bölgenin elması. Her geçen yıl ihracatımız olumlu yönde gelişiyor. Bunu neye bakarak söylüyorum? Çünkü hem elma üretimimiz, hem de soğuk hava depo kapasitemiz her geçen yıl artıyor. Bugün Isparta genelinde 500 bin tonun üzerinde soğuk hava deposu kapasitesine sahibiz. Bu ihracatımız için, iç ticaretimiz için son derece sevindirici bir olay. Çiftçilerimiz sağ olsun ellerine sağlık, emeklerine sağlık aileleri ile birlikte çalışıyorlar. Çiftçi olmak zordur ben de bir çiftçi çocuğu olduğum için biliyorum. Alın teriniz toprağa dökmek zorundasınız, ellerinize nasır desenleri vermek zorundasınız. Çünkü zahmet olmadan rahmet olmaz. Çiftçilik de toprağa emek veren ve bu toprağa verdiği emeğin karşılığını yılda bir alabilen bir sanat bir uğraşı. Tüm çiftçilerimizin ellerinden öpüyorum. Bu festivalin tekrar hayırlı olmasını diliyorum, festivallerin birlikteliğimize kardeşliğimize katkı sunmasını ve bu topraklar üzerinde yaşama sevincimizi daha da artırmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyor, siz değerli misafirlerimize en derin sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.Konuşmaların sonrasında en büyük elmayı yetiştiren üreticilere Vali Baruş tarafından hediyeleri takdim edildi. Yarışmada 504 gramlık elma yetiştiren Ali Sarıdoğan birinci oldu.Ardından alanda kurulan stantları tek tek dolaşan Vali Baruş esnaf, el sanatları ustaları ve elma üreticileriyle sohbet etti, stantlardaki ürünleri inceledi.Vali Baruş ayrıca Eğirdir’de çekimleri devam eden Gül Masalı dizisinin setini de ziyaret ederek bir süre çekimleri izledi set çalışanları ve oyunculara kolaylıklar diledi.Açılış programının sonunda Eğirdir’i 1950’li yıllarda elmacılıkla tanıştıran merhum Halil Üstün’ün kurduğu ilk elma bahçesinde elma hasadı gerçekleştirildi.