Toplamda 41,9 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde,

uyuşturucu ve uyarıcı madde, 63 kullanımlık kağıda emdirilmiş narkotik madde ele geçirilmiştir.

09.02.2022 tarihinde uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik MüdürlüğümüzEkiplerince içerisinde 3 kişi bulunan bir araca yapılan operasyonda;veisimli şüpheli şahıslar yakalanmış, yakalanan şüpheli şahıslardan;Şüpheliler hakkındasuçundan işlem yapılmış veşahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.Değerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.