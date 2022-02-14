09.02.2022 tarihinde uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik Müdürlüğümüz NARKOTİM Ekiplerince içerisinde 3 kişi bulunan bir araca yapılan operasyonda; H.Z., S.Z. ve H.S.A. isimli şüpheli şahıslar yakalanmış, yakalanan şüpheli şahıslardan;
- Toplamda 41,9 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde,
- 63 kullanımlık kağıda emdirilmiş narkotik madde ele geçirilmiştir.
Şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan işlem yapılmış ve 3 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.