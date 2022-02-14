Isparta İli Gönen ilçesi İğdecik köyünde; 23 Aralık 2021 tarihinde Ö.Y. isimli müştekiye ait Webasto (Isıtıcı) çalınması olayı ile 26 Aralık 2021 tarihinde Kızılcık köyünde A.S.A. isimli müştekiye ait çapa motorunun çalınması olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ş. isimli şüpheli, 11 Şubat 2022 tarihinde Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gönen İlçe J.K.lığı Asayiş timlerinin ortak çalışması sonucunda çalmış olduğu malzeme ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak İsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kuruntuna teslim edilmiştir.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.