İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

19.01.2022 günü saat 10:30 sıralarında Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İlimiz otogarında yapılan operasyonda yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan A.B. isimli şahıs yakalanmış, otobüste yapılan aramada;

- 1000 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.

Yakalanan şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" , "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından işlem yapılmış ve şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.

Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.