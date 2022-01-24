İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

18.01.2022 günü Zafer Mahallesinde ikamet eden M.K. kombisinin arızalanması sebebiyle internet ortamından kombi bakım ve tamiri ile ilgili araştırma yaparak arama motorunda ilk çıkan internet sitesinde gördüğü ve dolandırıcılar tarafından kullanılan telefon numarasını aramış, gerçekleşen telefon görüşmesinde; şüpheli S.Z. mağdur M.K. nin adresini alarak ve uygun bir fiyatta anlaşarak telefon görüşmesini sonlandırmıştır.

19.01.2022 günü şüpheli S.Z nin yönlendirmesiyle şüpheliler E.G. ve B.Y. mağdur şahsın Zafer Mahallesindeki ikametine gitmiş, kombiyi tamir ediyor ve arızayı gideriyor gibi parça takıp çıkarmış, belli bir süre sonra kombinin bakımını tamamlandığını söyleyip mağdurdan önceki pazarlıktan kat kat fazla para istemiş ve parayı alarak ikametten uzaklaşmışlar, kombideki arızanın devam ettiğini fark eden mağdur şahsın müracaatı sonrası yapılan araştırmalarda şüphelilerin S.Z., E.G. ve B.Y. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş, şüphelilerin toplamda 65 suç kayıtlarının bulunduğu, bu suçlarının genelinin aynı yöntem ile işlenen dolandırıcılıklar olduğu anlaşılmış, şüpheli şahıslar kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alınmış, işlemleri tamamlandıktan sonra Adli Makamlara sevk edilmiştir.

Son zamanlarda bu tür olayların İlimizde artması sebebi ile vatandaşlarımızın sosyal medya ve internet ortamından verilen reklamlara karşı daha duyarlı olmaları, emin olmadıkları telefon numaralı ile görüşmemeleri, her firma, kurum yada kuruluşun resmi 444*** ya da 0850********* kurumsal kimliğe tahsisli numaralarını kullanmaları, işlem sonrası makbuz, dekont vb. resmi belgeleri istemeleri, ayrıca şehrimizin güvenliğinin sağlanması için çalışmalarımızda çokça istifade ettiğimiz WhatsApp ve BİP tabanlı 0505 318 32 44 numaralı hattımıza yazılı olarak gönderilen ihbar ve bildirimlerin titizlikle değerlendirildiğini bir kez daha siz değerli hemşehrilerimize duyurmak isteriz.