Çalışma kapsamında Bölge Müdürlüğümüze bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Akseki Şefliği sınırlarında yakalanan 5'i dişi, 2'si erkek olmak üzere toplam 7 yaban keçisi yaklaşık 300 km taşınarak Burdur Şube Müdürlüğü sorumluluk sahalarından olan Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkına bırakıldı.Genel Müdürlüğümüz tarafından ülkemizin birçok bölgesinde doğaya yaban hayvanı yerleştirme ve aşılama çalışması yapılmaktadır. Bölge müdürlüğümüzce yapılan yaban hayvanı yerleştirme ve aşılama çalışmaları kapsamında ise geçtiğimiz günlerde Antalya İli Manavgat İlçesinde 26 Alageyik ve 11 Karaca doğaya salınmıştı.Geçmişte de Karanlıkdere Kanyonunda yaşadığı bilinen yaban keçilerinin tekrar aynı bölgede doğal yaşamlarını sürdürmeleri için Bölge Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen yaban hayvanı yerleştirme ve aşılama çalışması sonucunda bölgeye toplamda 25 Yaban Keçisi yerleştirilerek güçlü bir yaban keçisi popülasyonunun oluşturulması hedeflenmektedir.