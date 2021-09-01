ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca 28-30 Ağustos 2021 tarihleri arasında, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla icra edilen faaliyetlerde; (29.188) kullanımlık Sentetik Cannabinoid Bonzai (Kağıt Uyuşturucu), (2) gram Mctamfetamin ve (1) gram Eroin ele geçirilmiştir.Söz konusu olaylarda toplam (2) şüpheli yakalanmış olup, (i) şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal/ticaretinden ve (1) şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak/bulundurmaktan adli işlem yapılmıştır.İsparta İl Jandarma Komutanlığı olarak; uyuşturucu maddelerin halkımıza ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetlere azim ve kararlık içerisinde devam edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.