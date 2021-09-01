Kütahya'da korkutan deprem!

Son dakika haberi: AFAD verilerine göre Kütahya Altıntaş'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ankara, Eskişehir, Afyon gibi çevre illerde de hissedildi.AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Meydana gelen deprem Ankara, Eskişehir, Afyon, Isparta, Burdur gibi çevre illerden hissedildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı.İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı deprem sonrasıyaptığı açıklamadaifadelerini kullandı.Kütahya’nın yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin hasara yol açıp açmadığı araştırılıyor.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Altıntaş ilçesi Gecek köyü yakınların olarak saptadığı deprem, saat 14.04’te meydana geldi.Yerin 7.16 kilometre derinliğinde olan deprem, Altıntaş ilçesinin yanı sıra kent merkezi ve Eskişehir’in de aralarında olduğu çevre illerde hissedildi. Paniğe neden olan depremin hasara neden olup olmadığının belirlenmesi için ekipler araştırma başlattı.​Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Altıntaş ilçesi Aydınlar köyü, büyüklüğünü ise 4.9 olarak açıkladı.Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde deprem Afyonkarahisar’da da hissedildi. Deprem anında binalar sallanırken vatandaşlar kendini dışarı attı.Bazı vatandaşlar depreme namazda yakalanırken, bazıları ise bankada işlem yaptırdığı sırada depreme yakalanarak kendini dışarı attı.Afyonkarahisar'da da hissedilen depremin ardından vatandaşlar kendini dışarı attı.Öte yandan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilerde herhangi bir yıkım ya da olumsuz ihbar olmadığı bildirildi.Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ön değerlendirme raporu yayınladı.Ana şoktan, 31.08.2021 14:59'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1.0 ile 2.5arasında değişen 16 artçı deprem kaydedildi.Bölgede 1900 yılından günümüze kadar en büyüğü 7.2 olmak üzere büyüklüğü 4'ten fazla olan 510 deprem meydana geldi. Ayrıca bahsi geçen bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için, 27 adet tarihsel dönem depremi kaydı var.Türkiye Deprem Tehlike Haritasına göre bölgenin deprem tehlikesi.