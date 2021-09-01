ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, yasa dışı ekim ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucu. Senirkent İlçe J.K.lığı sorumluluk bölgesinde (1) şahsın yasa dışı ekim yaptığı bilgisi alınmıştır.27 Ağustos 2021 tarihinde Senirkent İlçesinde (1) şüpheli şahıs arazide (3,260) gr. kubar esrar maddesi ile suçüstü yakalanmış olup, şahsın evinde yapılan arama neticesinde. (46) gr. kubar esrar ve (45)gr. kenevir tohumu ile (1) adet av tüfeği ele geçirilmiş olup. şüpheli B.G. (56) hakkında adli işlem başlatılarak, ele geçirilen malzemelere el konulmuştur.İsparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenine yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.