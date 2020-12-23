Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 20.12.2020 tarihinde Bağlar Mahallesinde bir adrese yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanmış, şüpheli şahsın ikameti içerisinde ve tuvalete atılmış vaziyette;
- 85,49 gram Metamfetamin,
- 2400 kullanımlık Bonzai emdirilmiş kağıt,
- 1 adet 7.65 mm. çapında tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek,
- 1 adet Hassas Terazi,
- 2 adet uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak operasyonlarımız kararlıkla devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.