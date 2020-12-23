ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

85,49 gram Metamfetamin,

2400 kullanımlık Bonzai emdirilmiş kağıt,

1 adet 7.65 mm. çapında tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek,

1 adet Hassas Terazi,

2 adet uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 20.12.2020 tarihinde Bağlar Mahallesinde bir adrese yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanmış, şüpheli şahsın ikameti içerisinde ve tuvalete atılmış vaziyette;Yakalanan şüpheliler hakkındasuçlarından işlem yapılmış olup; 1 şahıs sevk edildiği Adli Makamlarca serbest bırakılmış, 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak operasyonlarımız kararlıkla devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.