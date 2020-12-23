ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



20.12.2020 günü saat.15.55 sıralarında Çevreyolu 142. Cadde üzerinde kış tedbirleri ve pandemi kurallarına yönelik olarak yapılan denetimler esnasında kontrol amacıyla 32 K 4624 plaka sayılı Çekici durdurulmuş, araç sürücüsünden sürücü belgesi ile birlikte araca ait evraklar istenilmiş, yapılan kontrollerde çekiciyi 01.01.2005 doğumlu A.V. isimli 15 yaşında çocuğun kullandığı tespit edilmiş, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun 36/3A ( Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak) suçundan Trafik İdari Para Cezası uygulanarak araç trafikten men edilmiştir.



Ayrıca araç sürücüsü 2005 doğumlu A.V.’ye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilerek Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/102-104 sayılı Kararın 10.Maddesine (Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak) istinaden İdari Yaptırım Kararı uygulandıktan sonra tutanak karşılığı ailesine teslim edilmiştir.



Koronavirüsle mücadele kapsamında İlimizde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, pazar alanları vb. yerlerde denetimler kararlıkla devam edecek olup, yapılan uyarılara rağmen kural ve yasaklara uymayan vatandaşlarla ilgili gerekli idari işlemler uygulanacaktır.







Kamuoyuna saygıyla duyurulur.