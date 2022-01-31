ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İli Senirkent İlçesi Gençali köyünde, 28 Ocak 2022 tarihinde, “Kullanmak İçin Uyuşturucu j^eya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan hakkında (8) yıl (36) ay (35) gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan; H.H.M. isimli şahıs; üzerinde (1) adet suboxune hap ve 3,16 gram eroin maddesi ile birlikte Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Senirkent İlçe J.K.hğı Asayiş Timleri tarafından saklandığı ikametinde yakalanmıştır. Adli makamlara sevk edilen H.H.M, isimli şahıs tutuklanarak İsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir.

_ Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



