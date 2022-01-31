Isparta’da gece saatlerinden sonra başlayan kar yağışı sabaha doğru etkisini arttırdı. Kar yağışının ardından İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de hemen çalışmalarına başladı. Köylerde çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren ekipler sorumluluk alanlarındaki yolların kapanmaması için var gücüyle çalışıyor.Isparta İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri 50 araç ve 60 kişilik personelle kar yağışı olan 7 ilçede kar temizleme çalışmalarını devam ettiriyor. Merkeze bağlı Yakaören köyü de bu çalışmaların yapıldığı yerleşim yerlerinden, sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler ana arterlerde ve köy içindeki caddelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler ayrıca Gölcük Tabiat Parkı’na ve Milas Millet Bahçesi’ne çıkan yolda da kar temizleme çalışması yaptı.İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları aralıksız olarak devam edecek.